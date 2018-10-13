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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

Orhangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Nasuf Beyoğlu (62) yönetimindeki 16 VB 005 plakalı otomobil, Bursa-Yalova kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Adiviye Bıçakçı'ya (75) eski kaymakamlık lojmanı yakınlarında çarptı.

Bıçakçı, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

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Orhangazi

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