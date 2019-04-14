Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi kara yolunun 3. kilometresinde plakası henüz belirlemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Aydemir'e (44) çarptı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydemir'i İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Aydemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

