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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 19:55 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İstanbul istikametine doğru giden Hüseyin Tural (77) yönetimindeki 41 K 4909 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi Tüneli'nde aynı istikamette giden Ali Şişkin (34) idaresindeki 35 TGK 25 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada araç hurdaya dönerken sürücü Hüseyin Tural hayatını kaybetti.

Tural'ın cesedi, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Orhangazi Tüneli'ndeki trafik akışı, yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kamyon sürücüsü Ali Şişkin de ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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1 ölü Bursa Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Orhangazi Tüneli trafik kazası

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