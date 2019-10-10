HABER

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 07:52 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mudanya'dan Bursa istikametine gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SFG 62 plakalı otomobil, Balat Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki köprülü kavşakta bariyere çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza alanında incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Malatya ve Kilis'teki camilerde Fetih suresi okunduMalatya ve Kilis'teki camilerde Fetih suresi okundu
Erzincan’da deprem!Erzincan’da deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Bursa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da deprem!

90 bin camide Mehmetçik için Fetih Suresi!

90 bin camide Fetih Suresi!

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı

ABD 2 DEAŞ militanını hapisten çıkarıp götürdü!

TBMM'nin tezkere kararları Resmi Gazete'de

TBMM'nin tezkere kararları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.