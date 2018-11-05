HABER

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 00:30 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Yenice Köprülü Kavşağı'nda, sürücüleri belirlenemeyen 16 ABA 294 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan Mevlüt Kılbaş (21), Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Doğan Balcı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerinin, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldıYalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı
Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Bursa inegöl trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı

Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.