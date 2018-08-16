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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 23:41 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiçekli Mahallesi Adapazarı karayolunda seyreden Serhat Şen (36) yönetimindeki 54 HC 820 plakalı otomobil, karşı yönde hatalı sollama yaptığı öne sürülen ve henüz plakası belirlenemeyen tıra çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıktı.

Aracın yol kenarındaki tarlaya devrildiği kazada, sürücü ile otomobildeki Bülent (34), Gülçin (32) ve Ali Han Er (5) ile Serpil Şen (34) ve Nermin Avcı (68) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nermin Avcı buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, hatalı sollama yaptığı ileri sürülen tırı bulmak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik trafik kazası

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