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Bursa’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 20:17 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi 5.

Bursa’da trafik kazası: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi 5. Cadde’de meydana geldi. Emin G. idaresindeki 16 KMT 99 plakalı otomobil karşı istikamette gelen Sercan U. yönetimindeki 11 AAG 638 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar sağa sola savruldu. Kazada 11 AAG 638 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yasin A. yaralanırken sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastane kaldırıldı. Kaza sonucu araçlarda ağır maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili tahkikat ise sürdürülüyor.

Bursa’da trafik kazası: 1 yaralı

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