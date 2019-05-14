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Bursa'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 04:47 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara Kara yolu Kalburt mevkisinde, Ayhan Kaymaz yönetimindeki 16 UR 700 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yol kenarındaki araziye devrildi.

Kazada, sürücü Kaymaz ve araçtaki 3 yolcudan Sefa Acar (19) ile Abdulkadir Doyan (18) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ayhan Kaymaz'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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