Bursa'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara Kara yolu Kalburt mevkisinde, Ayhan Kaymaz yönetimindeki 16 UR 700 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yol kenarındaki araziye devrildi.
Kazada, sürücü Kaymaz ve araçtaki 3 yolcudan Sefa Acar (19) ile Abdulkadir Doyan (18) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Ayhan Kaymaz'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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