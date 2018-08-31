Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tirilye Mahallesi'ndeki otoparkta 34 EN 4579 plakalı cipiyle manevra yapan Ercan K, köylü pazarında zeytin satışının yapıldığı alanda Bahtınur Bora (58), Hatice Bilgin (64) ve Binnaz Mersin (64) ile aydınlatma direği ve jandarma kontrol noktasındaki kulübenin duvarına çarptı.
Bora ve Bilgin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mersin, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ercan K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kadınların cenazesi, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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