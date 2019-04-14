Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, Orhaneli-Bursa kara yolu Nalınlar mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75) hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ve ters dönen hafif ticari araçtaki 8 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güneş kardeşlerin cesetleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

