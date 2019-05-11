Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağı yakınlarında, Olgun Tufan Kurbanoğlu yönetimindeki 34 DU 7593 plakalı otomobil, yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde kayarak bariyerlere çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralan sürücü Kurbanoğlu ve araçta bulunan yakını Affan Kurbanoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Affan Kurbanoğlu'nun tedavisi ayakta yapıldı, İş Bankası Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü Müdürü ve İş Finansal Kiralama A.Ş'de yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenilen Olgun Tufan Kurbanoğlu ise özel bir ambulansla İstanbul'a götürüldü.

