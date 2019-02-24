Bursa'da trafik kazası: 5 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Savaş Kaya idaresindeki 16 H 5292 plakalı panelvan, İznik-Yenişehir kara yolunun 3. kilometresinde karşı yönden gelen Kerem Karakaş yönetimindeki 16 H 7505 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Recep Emre Çetin, Semih Akın ve Görkem Güneş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

