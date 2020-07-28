HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa’da trafikte meydan muharebesi

Bursa’da trafikte meydan muharebesi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada ortalık karıştı. Bir grup, yaşlı bir sürücüye yumruk ve sopalarla saldırdı.

Olay Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde Merkez Cami önünde meydana geldi. Yol verme tartışması neticesi çıkıp birdenbire büyüyen kavgada araçların birinden inen genç grup diğer otomobildeki yaşlı adama tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. O sırada çevrede bulunan kişilerin kavgayı ayırma çabası ve genç grubun yumruklu, sopalı saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çok sayıda kişinin olayı izlemek ve kavgayı ayırmak adına bir araya gelmesiyle korona virüs önlemleri çerçevesinde dikkat edilmesi gereken sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Görüntülerde, vatandaşların bağrışmaları ve yumruklaşmaları yer aldı. Saldırıya uğrayan adamın olay yerinden ayrılmasından sonra, saldırganların da bir süre sonra araçlarıyla bölgeden uzaklaştıkları görüldü. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma tatilde! Şeyma tatilde!
Gören yanına koştu! Hayatının en zor anıGören yanına koştu! Hayatının en zor anı
MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)MSB işçi alımı yapacak! İŞKUR MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? (MSB personel alımı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

Usta oyuncunun oğluyla yakalanınca...

Usta oyuncunun oğluyla yakalanınca...

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca kendini kesti

İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca kendini kesti

İlginizi Çekebilir

Şüpheli ölüm! Göğsünden vuruldu ve...

Şüpheli ölüm! Göğsünden vuruldu ve...

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alışveriş bahanesiyle girdi, çivili kalasla saldırdı

Alış veriş bahanesiyle girdi, dehşeti yaşattı!

Manisa'da çay kurudu, binlerce balık telef oldu

Çay kurudu, binlerce balık telef oldu

Devrilen otomobilde sıkışıp kaldı! İmdadına itfaiye yetişti

Gören yanına koştu! Hayatının en zor anı

Korkunç anlar! Maske takmasını istedi diye mağaza müdürüne saldırdılar!

Korkunç anlar! 'Maske tak' dedi diye...

Hapishane tarzı spor salonu eski mahkumlar için ikinci bir şans

Hapishane tarzı spor salonu eski mahkumlar için ikinci bir şans

Şile'de Türk bayrağına saldırı! Ortaya çıkınca hemen harekete geçildi

Şile'de Türk bayrağına saldırı! Hemen harekete geçtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.