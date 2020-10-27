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Bursa’da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes’ dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Bursa’da bir otomobilin ön camından çıkıp, bacağını dışarıya sarkıtan bir kişi ‘pes’ dedirtti.

Bursa’da bir otomobilin ön camından çıkıp, bacağını dışarıya sarkıtan bir kişi ‘pes’ dedirtti. Hem kendisini hem başka araçları tehlikeye atan kişi yürekleri ağza getirdi.
Bursa- Karacabey yolunda, 78 BM 023 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğundaki camından aşağı sarkılan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağ elini ve sağ ayağını dışarıya sarkıtarak yolculuk yaptı. Kendisini ve çevredeki tehlikeye atan kişi yaptığı farklı hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmadan davranışlarına devam eden kişi bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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