HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da trajikomik kaza kameralara yansıdı

Bursa'da trajikomik kaza kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama ünitesindeki rapmadan kayıp, çıktığı karayolunda kamyonla çarpıştı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama ünitesindeki rapmadan kayıp, çıktığı karayolunda kamyonla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde, İznik-Orhangazi Karayolu'nda meydana geldi. Bir benzin istasyonuna giren sürücü Yusuf M.K.(32), 34 UJ 3543 plakalı otomobilini, araç yıkama ünitesine soktu. Otomobili, yıkama bölümüne belirlenen standartlarda yanaştıramayan Yusuf M.K., otomata para atıp, beklemeye başladı. Dönen fırçaların ilerlemediğini fark edince de otomobilini içeri doğru itmek istedi. Ancak el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yıkama rampasından kayıp, karayoluna çıktı. Yusuf M.K.'nin peşinden koştuğu otomobil, karayolunda iki otomobili teğet geçip, karşı yönden gelen Selçuk U. idaresindeki 33 AAJ 259 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme! Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemede Elazığ'a bağış karşılığı uzlaşma... "Dava sonrası herkes gülüyordu, hakim gülüyordu"

Mahkemede 'örnek' uzlaşma: Hakim gülüyordu

Son dakika! MASAK'tan bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!

KKTC'de Akıncı’ya 'şehit mezarlarını açın' çağrısı

KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı

FETÖ mensupları, istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmiş

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

AFAD, deprem sonrası son durumu açıkladı: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı

Elazığ depreminin bilançosu: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı

Son dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.