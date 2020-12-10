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Bursa’da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk

10.12.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Bursa’da tramvay arkasında tehlikeli yolculuk

Bursa’da seyir halindeki tramvayın arkasına takılan çocuk canını hiçe saydı.

Bursa’da seyir halindeki tramvayın arkasına takılan çocuk canını hiçe saydı. Tramvay arkasında metrelerce süren tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Atatürk caddesi üzerinde yaşandı. Şehir merkezinde ring yapan ipek böceği olarak bilinen tramvayın arkasına takılan 15 yaşlarında çocuk yürekleri ağza getirdi.
Düşme pahasına tramvayın arka kısmına tutunup yolculuk etti. Yoldan geçen otomobillere ve vatandaşlara aldırış etmeyen çocuk korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. O sırada oradan geçen bir araç sürücüsü tehlikeli anları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı.

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