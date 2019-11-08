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Bursa’da kalp krizi geçiren bir yolcu için tren durdu, hayat kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:04 | Son Güncelleme

Bursa’da metroda kalp krizi geçiren bir yolcu için toplu ulaşımda bazı hatlarda 20, bazı hatlarda ise 10 dakikalık aksama yaşandı. Burulaş ve 112 personelinin seferber olduğu kalp krizi geçiren yolcu hemen hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da kalp krizi geçiren bir yolcu için tren durdu, hayat kurtuldu

Alınan bilgiye göre, sabah 08.20 sıralarında Demirtaşpaşa İstasyonu’nda kalp krizi geçiren 65 yaşındaki hasta için tüm seferler durdu.
Olay yerine hemen 112 ekibi çağrılırken, yapılan ilk müdahale ve hastanın sevki için metro seferleri Arabayatağı yönüne 20 dakika durdu. Doğu batı hattında entegreli çalışma olduğu için vagonların sıraya girmesinden dolayı Batı hattında da 10 dakikalık bir aksama yaşandı.

Burulaş yetkilileri yaptıkları anonslarla vatandaşlara aksamanın sebebini ifade ettiler. Özel Hayat Hastanesi’ne kaldırılan yolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa tren kalp krizi

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