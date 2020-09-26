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Bursa’da tüfekle eşini yaralayan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Bursa Orhangazi’de geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde tarlada eşini tüfekle yaraladıktan sonra kayıplara karışan Ertuğrul B.

Bursa’da tüfekle eşini yaralayan şüpheli yakalandı

Bursa Orhangazi’de geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde tarlada eşini tüfekle yaraladıktan sonra kayıplara karışan Ertuğrul B. İsimli şahıs Jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz perşembe günü Orhangazi Çeltikçi’de meydana gelen olayda Eruğrul B. (36) İsimli şahıs, Çeltikçi’deki bir tarlada çalışan ve yeğeni Ünal B. İle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü eşi Duygu B (34) ve Ünal B’ye (31) tüfekle ateş açmış olayda Duygu B. ve Ünal B. yaralanmıştı.
Olay sonrasında bir ticari taksi ile İznik’e kaçan Ertuğrul B, yakınlarının ve jandarmanın ikna çabaları sonucu Orhangazi Jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ertuğrul B, adliyeye sevk edildi.
Yeğeni ile ilişkisi olduğunu ileri sürdü
Eşi ve yeğenini yaralayan Ertuğrul B, jandarmadaki ifadesinde eşi Duygu B.’nin kendi öz yeğeni Ünal B ile ilişkisi olduğunu bu konuda tarlada tartıştıklarını ve tüfekle kendilerine ateş ettiğini ifade etti. Öte yandan Ertuğrul B’nin olayda kullandığı tüfek de Jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

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