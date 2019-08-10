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Bursa'da tünelde yanan otomobil nedeniyle araç kuyruğu oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bursa'da tünelde yanan otomobil nedeniyle araç kuyruğu oluştu

Bursa'da İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde otomobilin alev alması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.

Onur Salgı idaresindeki 34 R 8397 plakalı otomobil, Orhangazi Tüneli'nden geçtiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Otomobilini yolun sağına yanaştıran Salgı, itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle kapanan otoyolun İzmir istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık bir saat kapalı kalan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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