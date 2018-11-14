Bursalı ünlü tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çelik ile Ayşe ve Ece Ege'nin Bursa kumaşlarından oluşan tasarımları, "Turkish Fashion Fabrics Multimedia Show" etkinliğinde görücüye çıktı.

Bursalı tasarımcılar Kutoğlu, Çelik ve Ayşe ile Ece Ege, Türk tekstilinin daha iyi tanıtılması için bir araya gelerek kentte üretilen kumaşlardan oluşan koleksiyonlarını bir otelde düzenlenen programda sergilendi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ticaret Bakanlığı ve Bursa Ticaret Odasının destekleriyle düzenlenen etkinlikte, Bursa kumaşından oluşan tasarımların yanı sıra Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerine de vurgu yapıldı.

Etkinlikte konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursa'nın sanayisi, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimi, tasarımcıları ve ihracatçılarının gücünü, şehrin kültürü, değerleri ve doğal güzellikleriyle harmanlayarak bir ilke imza attıklarını söyledi.

Engin, 160'tan fazla ülkeye yılda 2 milyar dolarlık ihracat yapan, tekstilde kilogram değeri 8,5 dolara ve konfeksiyonda ise 20 dolara ulaşmış, bir o kadar da yurt içine ticaret hacmi olan tekstil ve hazır giyim sektörü için yeni nesil pazarlama projesinin başlangıcını "Turkish Fashion Fabrics" ile gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.