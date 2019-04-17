Bursa'da üç günlük bebek ölü bulundu

Bursa'da üç gün önce doğan Suriye uyruklu kız bebek, beşiğinde ölü bulundu.

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde yaşayan anne R.A, sabah saatlerinde bebeğinin beşiğinde hareketsiz olarak yattığını gördü.

Bebeğin nefes almadığını fark eden anne durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üç günlük kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, Suriye uyruklu R.A. ve eşi Ş.A'nın ifadelerine başvurdu.

Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

