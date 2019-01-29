Bursa'da uçurumdan düşen kişi öldü

Bursa'da 30 metre yükseklikteki uçurumdan dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla merkez Nilüfer ilçesindeki Çalı ve Atlas Mahalleleri arasında kalan futbol sahasına gelen Fahri Tuna, burada alkol aldı.
Bir süre sonra burada dolaşırken dengesini kaybeden Tuna, 30 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Arazinin sarp olması nedeniyle araçların giremediği alana yayan inen ekipler, ulaştıkları Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Tuna'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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