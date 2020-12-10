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  4. Bursa’da Uluabat Gölü’nde kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 622 lira idari para cezası yazıldı.

Bursa’da Uluabat Gölü’nde kaçak avcılık yapan 2 kişiye 3 bin 622 lira idari para cezası yazıldı.

10.12.2020 00:56 | Son Güncelleme:
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı son zamanlarda Uluabat Gölü’nde kaçak avcılık yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri bölgede başlattığı çalışma sonrası iki kaçak avcıyı yakaladı.Bursa’nın simgelerinden olan Gölyazı’da son dönemde meydana gelen kaçak avcılık olaylarını yakından inceleyen Jandarma ekipleri, Eskikaraağaç Mahallesi Çevre Yolu mevkiinde yaptıkları kontrolde A.C.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı son zamanlarda Uluabat Gölü’nde kaçak avcılık yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri bölgede başlattığı çalışma sonrası iki kaçak avcıyı yakaladı.
Bursa’nın simgelerinden olan Gölyazı’da son dönemde meydana gelen kaçak avcılık olaylarını yakından inceleyen Jandarma ekipleri, Eskikaraağaç Mahallesi Çevre Yolu mevkiinde yaptıkları kontrolde A.C. (26) ve Ü.B’nin (32) ava kapalı alanda tüfeklerinin kılıfının dışında olması sebebiyle inceleme yaptı. Tüfeklerin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, ele geçirilen malzemeler Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı. Haklarında idari işlem başlatılan şahıslara ayrı ayrı 945 lira olmak üzere toplam 1890 lira idari para cezası kesti. Ayrıca "2521 Sayılı Sayılı Avda Sporda Kullanılan Tüfekler Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna Muhalefet" etmekten ayrı ayrı 866 lira olmak üzere toplamda 1732 lira cezai işlem uygulandı.

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