Bursa'da düzenlenen "Uluslararası İpek Oya Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde organize edilen festivalde, Japonya ve Bulgaristan'dan 14 yabancı koleksiyoner yer aldı.

Festivalde, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı "İğne Oyalı Kıyafetler Defilesi" yapıldı. Yerli ve yabancı katılımcıların kendi kültürlerindeki ipek iğne oyalarını sergilediği festival kapsamında, Mudanya ilçesine bağlı Mirzaoba ve İznik ilçesine bağlı Müşküle kırsal mahallelerinde atölye çalışmaları yapılacak.

Koleksiyoner İbrahim Koca, İkumi Nonaka, Ayten Sürür, Şadiye Çetintaş, Nurdan Karhan, Ercan Topçu ve Emine Semra Erkan'ın koleksiyonlarıyla katkı sunduğu festival, 30 Eylül'e kadar sürecek.

- "Bu festivali büyüterek sürdürmeliyiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalle ipeğin marifetli ellerde bambaşka bir sanata dönüşme hikayesi olan iğne oyasının tekrar gündeme getirildiğini belirtti.

Dünyanın "Türk danteli" olarak tanıdığı iğne oyalarının başta Japonya olmak üzere birçok ülke halkının gönlünde taht kurduğunu aktaran Aktaş, "İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha coşkulu ve daha fazla yabancı konuğun yer aldığı bir festival düzenleyeceğiz. Yeni başlayan bu festivali büyüterek sürdürmeliyiz. İpeğin şehri Bursa'da düzenlenen İğne Oyası Festivali, hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Serginin küratörü Prof. Dr. Ayten Sürür de anavatanı Türkiye olan iğne oyasını yaşatmak, tanıtmak ve tanımak gerektiğini kaydetti.

İğne oyası koleksiyoneri Japon İkumi Nonaka ise 26 senedir Türkiye'de yaşadığını, iğne oyasını ve Türk el sanatlarını çok sevdiğini dile getirdi.