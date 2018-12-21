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Bursa'da uyuşturucu baskını: 8 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

BURSA’da polis, uyuşturucu madde ticareti yapan 3’ü yabancı uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı.

Bursa'da uyuşturucu baskını: 8 kişi yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da polis, uyuşturucu madde ticareti yapan 3’ü yabancı uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i adliyeye sevk edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nin ortak çalışmasıyla, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, farklı adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu adreslerde üzerlerinde bir miktar metamfetamin bulunan 3 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. Yapılan fiziki takip sonucunda da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3’ü yabancı uyruklu 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 107 adet uyuşturucu hap captagon ile bir miktar metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 bıçak ele geçirildi.
8 şüpheliden 3’ü hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. K.A., B.H., B.K., C.T. ve M.C.Ç. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

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