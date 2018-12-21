HABER

Bursa'da uyuşturucu baskını: 8 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

BURSA’da polis, uyuşturucu madde ticareti yapan 3’ü yabancı uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’da polis, uyuşturucu madde ticareti yapan 3’ü yabancı uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i adliyeye sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nin ortak çalışmasıyla, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, farklı adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu adreslerde üzerlerinde bir miktar metamfetamin bulunan 3 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. Yapılan fiziki takip sonucunda da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3’ü yabancı uyruklu 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 107 adet uyuşturucu hap captagon ile bir miktar metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 bıçak ele geçirildi. 8 şüpheliden 3’ü hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. K.A., B.H., B.K., C.T. ve M.C.Ç. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
İlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltıİlçe emniyet müdürüne, tarihi eser kaçakçılığından gözaltı
Diyarbakır'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildiDiyarbakır'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar uyarısı)

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğru bilinen yanlışlar! Telefonu şarjı bitmeden şarj ederseniz...

Hepimiz yapıyoruz! Telefonu şarjı bitmeden şarj edince...

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

200 haneden yalnızca minare su yüzünde kaldı!

Baretler sanata dönüştü

Baretler sanata dönüştü

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Hem de en işlek caddede! Gören telefonuna sarıldı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon

Kızını sopayla döven damadını sokak ortasında öldürdü

Kızını sopayla döven damadını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.