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Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda gözaltına 10 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda gözaltına 10 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 13 kişi ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kurdukları silahlı çete ile uyuşturucu ticareti yapıp kamu malına zarar verdiği öne sürülen O.A.'nın liderliğini O.K., F.S., D.Ç.'nin ise yardımcılığını yaptığı çetenin üyesi olan 23 kişiyi takibe aldı. Polis, savcılıktan alınan izin ile geçtiğimiz hafta O.A. ile 9 arkadaşını gözaltına aldı. Sorgulaması yapılan şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Aranan 13 kişi ise düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Aralarında F.S. ve D.Ç. isimli kadınlarla O.K.'nin de yer aldığı şüphelilerin ev ve iş yerlerinde toplam 4 kilo 112 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 9 gram esrar ile bunların paketlenmesi ve vakumlanmasında kullanılan terazi ile makineler, ayrıca ruhsatsız iki tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.
Emniyette sorgulanan şüpheliler bugün, 'suç işlemek amacıyla silahlı ögrüt kurmak' ve 'iştirak halinde uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyonBursa'da uyuşturucu çetesine operasyonBursa'da uyuşturucu çetesine operasyon

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