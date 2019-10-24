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Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

BURSA'da uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, organize olarak hareket ettikleri belirlenen çeteyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 326 gram metamfetamin, bir miktar esrar, bir miktar bonzai, satışa hazır bir miktar ecstasy, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile uyuşturucu madde kullanmak için düzenekler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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