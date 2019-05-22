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Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

BURSA'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 17 gözaltı

Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)- BURSA'da, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir uyuşturucu çetesinin varlığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 60 gram kokain, 50 gram metamfetamin, 85 gram bonzai ve bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 9'u hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. A.İ.A., İ.Ş., T.S., U.K., H.T., K.S., C.A. ve E.E. isimli 8 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 17 gözaltıBursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 17 gözaltıBursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 17 gözaltıBursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 17 gözaltı

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