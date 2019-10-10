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Bursa'da uyuşturucu kovalamacası: 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 20 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu kovalamacası: 3 kişi tutuklandı

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 20 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi tutuklandı.
Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir araca dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki M.K (40), B.K.(35), H.K.(35) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 20 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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