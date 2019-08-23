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Bursa'da uyuşturucu madde operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 22:55 | Son Güncelleme

Bursa'da uyuşturucu madde operasyonları

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 8 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla alakalı daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" yaptıkları tespit edilen T.U, C.A, Z.A, İ.A, A.K. ve D.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 560 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan 14 şüpheliden 8'i hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden T.U. "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

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