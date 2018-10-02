Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bursa'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.K, G.A, M.Ç, A.B. ve A.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, operasyonda Z.K, G.A, M.Ç, A.B. ve A.K'yı yakaladı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 3 kilogram esrar, 94 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 805 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi'nde yaşayan E.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 5 kilo 360 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi ve 50 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K. adliyeye sevk edildi.

