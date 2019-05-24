Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bursa'da düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçlamasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, bir miktar sentetik esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında devam eden operasyonlar sonucunda da G.K, E.I, M.B, U.Y, B.Ş, A.K. ile K.Y. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş toplam 80 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, bir hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 20 fişek, bir ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

