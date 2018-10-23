Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda 7 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin üzerilerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 50 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 15 tablet ecstasy, 10 gram esrar, bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü, 'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı, 7'si ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!
Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet
Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı
HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım
Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı
'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...
Bu kez sahildekileri hedef aldılar!
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum