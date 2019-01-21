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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 14:54 | Son Güncelleme

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Serkan AKKUŞ- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan uyuşturucu baskınında 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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