Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentin çeşitli noktalarında düzenlenen asayiş uygulamasında uyuşturucu bulunduran ve kullanan 25 kişi yakalandı.
Söz konusu kişilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, uyuşturucu ticareti yapan 3'ü 18 yaşından küçük 9 kişiyi tespit etti.
Şüpheliler, 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda, 115 gram sentetik uyuşturucu, 60 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bu arada ekipler, şüphelilerden 2'sinin uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştiği sokaktaki bir duvara "Alayınız gelse alay ederiz." yazdığını belirledi. Söz konusu şüphelilerin, yaşanan kovalamacanın ardından bu yazının önünde gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'İdlib' mesajı
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı
Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi
Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum