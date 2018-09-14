Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentin çeşitli noktalarında düzenlenen asayiş uygulamasında uyuşturucu bulunduran ve kullanan 25 kişi yakalandı.

Söz konusu kişilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, uyuşturucu ticareti yapan 3'ü 18 yaşından küçük 9 kişiyi tespit etti.

Şüpheliler, 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 115 gram sentetik uyuşturucu, 60 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bu arada ekipler, şüphelilerden 2'sinin uyuşturucu madde ticaretinin gerçekleştiği sokaktaki bir duvara "Alayınız gelse alay ederiz." yazdığını belirledi. Söz konusu şüphelilerin, yaşanan kovalamacanın ardından bu yazının önünde gözaltına alındığı öğrenildi.

