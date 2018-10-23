HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:05 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satın aldıkları ve bulundurdukları gerekçesiyle yakalanan 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda harekete geçti.

Fiziki takip sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen K.A, U.A, M.T, D.A, R.D, M.G. ve G.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerleri, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 80 gram sentetik uyuşturucu, 15 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar, bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken K.A, U.A. ve M.T. uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

D.A, R.D, M.G. ve G.Ş'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNERHem klasik hem şekersiz kakaolu kek tarifleriHem klasik hem şekersiz kakaolu kek tarifleri
Avukatların komisyon üyeliğinden çıkarılmasına tepkiAvukatların komisyon üyeliğinden çıkarılmasına tepki
İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar!İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

AİHM Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için Türkiye'den savunma istedi!

AİHM Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için Türkiye'den savunma istedi!

Süleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdik

Süleyman Soylu duyurdu: Bomba üretim tesisleri ele geçirdik

Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eski...

Karadeniz'de bulundu! Dünyanın en eski...

İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar!

İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar!

65 metre derinlikte 250 yıllık Rus savaş gemisi bulundu

65 metre derinlikte 250 yıllık Rus savaş gemisi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.