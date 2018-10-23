Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satın aldıkları ve bulundurdukları gerekçesiyle yakalanan 4 kişinin ifadeleri doğrultusunda harekete geçti.

Fiziki takip sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen K.A, U.A, M.T, D.A, R.D, M.G. ve G.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerleri, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 80 gram sentetik uyuşturucu, 15 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar, bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken K.A, U.A. ve M.T. uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

D.A, R.D, M.G. ve G.Ş'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

