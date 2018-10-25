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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:37 | Son Güncelleme

Orhangazi ilçesindeki operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, istihbari çalışmaları operasyona çeviren İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Yalova kara yolunda seyir halindeki bir otomobili yaşanan kovalamaca sonucu durdurdu.

Ekipler, dedektör köpeğin de desteğiyle otomobilde yaptıkları aramada, yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Bursa plaka esrar uyuşturucu

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