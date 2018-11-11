Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K, B.A, M.A. ve A.S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.K, B.A, M.A. ve A.S.K'nin adreslerinde yapılan aramalarda 51 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, B.A. ve M.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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