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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:11 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan emniyet güçleri C.K, G.A. ve F.Ş'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 29 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 485 lira ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen C.K. ve G.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu madde

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