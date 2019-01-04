Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insansız hava aracı (İHA) ve plaka tanıma sistemi sayesinde bir motosiklet ve otomobili takibe aldı.

Takip edildiklerini anlayan ve kaçmaya çalışan motosiklet ile otomobildeki S.Ü. ve Ö.E, yakalandı.

Yapılan aramada motosiklette 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon görüntüleri İHA kameralarına da yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklandı.

Zanlılardan S.Ü'nün cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

