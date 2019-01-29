Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli bölümlere gizlenmiş halde 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişiye, "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

