Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli bölümlere gizlenmiş halde 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişiye, "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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