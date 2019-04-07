Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler G.C, S.D, K.S, Ü.B, G.T. ve H.C. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 35 gram sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap, iki hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.C, S.D, K.S, Ü.B. ve G.T, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

H.C'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

