HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Operasyonda, 49 paket halinde 65 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullandıkları ve bulundurdukları belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Daha sonra çalışmalarını genişleten ekipler, bu kişilerle bağlantılı olan ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen H.K, A.Ç, R.O, G.I ve B.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 49 paket halinde 65 gram sentetik uyuşturucu ile satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, haklarında "Uyuşturucu Madde Satın Almak veya Bulundurmak" suçundan yapılan işlemin ardından salıverildi.

H.K, A.Ç, R.O, G.I ve B.A ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılarTüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, mazbatasını aldı (2)İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, mazbatasını aldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa operasyonu uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.