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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Z.D, E.M, R.H, S.D. ve T.A'nın evleri ve araçlarında, 563 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar ectasy tablet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D. ve E.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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Bursa uyuşturucu operasyonu

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