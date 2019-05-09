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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla biri kadın dört zanlı gözaltına alındı

Bursa'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın dört şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların evlerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Ş.U, O.C, P.F. ve A.N. gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 85 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bursa uyuşturucu operasyonu

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