HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Farklı adreslerde yakalanan 9 şüphelinin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid ve sentetik uyuşturucu tablet ele geçirildi.

Yürütülen çalışmanın devamında kentte uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.S, G.Y, E.Ö ve B.K. da gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 142 sentetik uyuşturucu tablet, satışa hazır halde paketlenmiş 20 gram esrar, 20 sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheliden S.S. ile G.Y. tutuklanırken, E.Ö. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Almanya ile öğretmenlerin mesleki alan gelişmelerine yönelik protokol imzalandıAlmanya ile öğretmenlerin mesleki alan gelişmelerine yönelik protokol imzalandı
Kozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyorKozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Son dakika! Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

'Arı Adam'ı gören şaşkına dönüyor! 'Rekor kırana kadar devam edeceğim'

Gören şaşkına döndü! 'Sokulmaya bağışıklık kazandım' deyip...

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.