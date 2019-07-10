HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile Karacabey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde özel eğitimli narkotik köpeği Fırtına'nın da kullanıldığı aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 90 lira ele geçirildi.

Baskın sırasında polisleri gören bazı zanlıların, uyuşturucuları çevreye attığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Fethiye’de karaya vurdu, görenler şaştı kaldıFethiye’de karaya vurdu, görenler şaştı kaldı
Aile arabuluculuğunun iptali için imza kampanyasıAile arabuluculuğunun iptali için imza kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

Sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Foto muhabirlerin gözünden 15 Temmuz!

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.