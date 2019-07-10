Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile Karacabey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde özel eğitimli narkotik köpeği Fırtına'nın da kullanıldığı aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 90 lira ele geçirildi.

Baskın sırasında polisleri gören bazı zanlıların, uyuşturucuları çevreye attığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

