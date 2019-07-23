Bursa'da uyuşturucu operasyonu

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 bin 957 kök Hint keneviri ile 3 kilo 806 gram kubar esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çalışma başlattı. Canbalı Mahallesi Parçaboyu mevkiinde drone ile yapılan kontrollerde B.U.'ya ait mısır tarlasında kurumaya bırakılmış uyuşturucu madde tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, tarlada kurumaya bırakılmış 3 kilo 806 gram kubar esrar ile 21 bin 957 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, kubar esrara el koyarken, Hint keneviri bitkisi ise yerinde imha edildi. Tarla sahibi B.U.'yu yakalamak için çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAFLI



