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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.G, M.K, İ.U, E.K. ve O.Ç'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 106 gram esrar, 11 uyuşturucu tablet ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu

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